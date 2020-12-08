رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الخارجية السعودي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

كتب:

وكالات
10:49 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
وزير الخارجية السعودى

وزير الخارجية السعودى

وصل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يطلع خلالها على تطورات الأوضاع في السودان وفقا لقناة "العربية".

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن بن فرحان سيجري مباحثات مع نظيره السوداني عمر قمر الدين، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً بجوبا.

كما سيلتقي عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ المزيد:

"السيادة السوداني": وفد إسرائيلي زار الخرطوم الأسبوع الماضي

جامعة الخرطوم تعلق الدراسة بعد تفشي عدوى كورونا

بريطانيا: السعودية أنقذت اليمن من مجاعة

التحالف يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية