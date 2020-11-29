"السيادة السوداني": وفد إسرائيلي زار الخرطوم الأسبوع الماضي

قال المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، إن وفدًا إسرائيليًا زار السودان الأسبوع الماضي وركز على بحث ملفات عسكرية دون نقاش أي جوانب سياسية بشأن العلاقة بين البلدين، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز العربية".

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إرسال أول وفد للسودان، لتعزيز العلاقات بين البلدين، بعد إعلان بدء العلاقات في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.

واتفقت إسرائيل والسودان على اتخاذ خطوات لإقامة العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبرم الاتفاق، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وبالتزامن مع الإعلان عن الاتفاق، قرر ترامب رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل.

وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث: "اتفق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين"، وتعهدت الدول الثلاث أيضا بمساعدة الولايات المتحدة للخرطوم على الحصول على تخفيف لعبء الديون.

وأضاف البيان المشترك أن السودان وإسرائيل تعتزمان البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة.

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن بلاده لم تتعرض لأي ابتزاز لاتخاذ قرار بالتطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن السودان لم يتخل عن القضية الفلسطينية.

وقال "البرهان"، في حوار إن أغلب القوى السياسية والمدينة لم ترفض التطبيع مع إسرائيل، حيث جرت تشاورات معها، موضحا أن اتفاق التطبيع سيُعرض على المجلس التشريعي.

وأضاف أن "المؤسسات السودانية تشاورت في الأمر ووجدنا فوائد في القرار، وربما نكون حققنا مكاسب، حيث تم رفع العقوبات عن السودان، وعادت له الحصانة السيادية، والشطب من لائحة الإرهاب".