وزارة البيئة تضبط منشآت تعيد تعبئة عبوات المطهرات والمنظفات

نفذت الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، وقسم شرطة بلبيس، والرقابة على التموين التابعة لوزارة التموين بالشرقية، عدة حملات تفتيشية على المنشآت التي تعمل بمجالات تدوير المخلفات، سواء كانت مخلفات صلبة أو خطرة بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة أشكال التلوث كافة، منعا لانتشار وباء كورونا.

وأجرت الفرق تفتيشا موسعا على عدد من المنشآت؛ إذ تبين عملهم في مجالات فرز المخلفات بمختلف أنواعها، من مخلفات خطرة وصلبة، وأخرى تعمل في مجالات إنتاج وتعبئة المنظفات، ومنتجات التعقيم والمطهرات والمبيدات الحشرية، وغيرها من منتجات أخرى.

ووجهت وزيرة البيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت، التي رصدت عدة مخالفات بها، وغلق المنشآت المخالفة من خلال مباحث شرطة البيئة والمسطحات.

يذكر ان وزارة البيئة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمي؛ إذ أظهرت الإحصائيات التي أجريت أن القطاع الحكومي يتولد منه حوالي 19%، والخاص حوالي 58%، والأسر حوالي 23%، وتبيع الأسر تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة، ولذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية، نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة، وضبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة، ووضع معايير لها.

ووضعت الوزارة معايير لمنع وصولها للقطاع غير الرسمي، الذي يعمل بسياسة الانتقاء؛ إذ يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط، ويتخلص من الضارة بطريقة غير آمنة، ويستفيد من الأجهزة الثمينة دون الأخرى، وتلك المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة في تلك الأجهزة والاستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة.