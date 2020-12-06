وزيرة البيئة: تطبيق الاشتراطات البيئية يضمن تصدير الإنتاج الوطني

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه كان يقال أن البيئة من الممكن أن تعرقل الاستثمار لأن الطلبات والمتطلبات والاشتراطات البيئية كثيرة لكن حاليا الموضوع اختلف تماما، وذلك لأن هناك مستجدات دولية أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على المسار الوطني "يعني النهاردة لو ما أخدناش الاشتراطات البيئية في الاعتبار وتطبيقها بشكل صارم سيظل المنتج الخاص بنا داخل البلد ومش هيتصدر".

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تم عمل بروتوكول تعاون في بداية هذا العام ما بين جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية للمرور على هذه المصانع وكيفية توفيق أوضاعها، نقوم بعمل دراسات تقييم أثر بيئي له.

وتابعت، أنه أثناء العمل في هذا المسار نعطي دعم من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي وهي القروض الميسرة التي نعطيها للمصانع حتي تستطيع أن توفق أوضعها، وتوفير الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، "النهاردة لو أخدنا في اعتبارنا الاشتراطات البيئية هنقدر ننتج ونصدر ونحافظ على البيئة في محيطتنا بتاعنا ونقدر نخرج بالصناعة بتاعتنا للخارج".

واستطردت، "لما نوفق أوضاعنا هنقلل من استخدام المياه والطاقة فهذا يعد توفير في حد ذاته في النفقات التي ندفعها، والجزء الثالث خاص بالبنوك التنموية الدولية التي تعطي قروض لكي نستطيع عمل مشروعات كبيرة سواء بنية تحتية، أو مصانع، وهذه البنوك في آخر 2019 اشترطت أن أي مشروع هتموله لن تقوم بتمويله لو هيؤثر بصورة مباشرة على زيادة انبعاثات تغير المناخ، وبالتالي نحتاج لعمل تطبيع مرة أخرى لاشتراطاتنا ونسهل هذه الإجراءات مع وزارة الصحة ونشتغل بطريقة متكاملة ومتعاونة وهدفنا الأساسي الصناعة والبيئة وجهان لعملة واحدة وهدفها المستثمر والصناعة أنها تطلع للسوق العالمي".