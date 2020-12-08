مدبولي يشيد بزيارة السيسي لفرنسا: مهمة.. تعزز التعاون مع أوروبا

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس منذ قليل، بما وصفه بـ"الزيارة المهمة"، التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالياً إلى دولة فرنسا.

وقال مدبولي، إنَّ الزيارة مهمة في تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الأوروبي إلى مجال أرحب، بناءً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين الدولتين.

وأشار إلى أنَّ المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي عُقد بالأمس، شهد إطلاق السيسي، عدد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التي تمر بها المنطقة، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.