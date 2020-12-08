أديب: السيسي كان شجاعا ومثّل وجهة نظر العالم الإسلامي خلال لقاء ماكرون

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اليوم مرتب الفكر بدرجة كبيرة خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن السيسي لم يتحرج أثناء طرح سؤال على ماكرون بشأن إهانة الرسول عليه السلام، فالسيسي كان يُمثل دولة عربية إسلامية، ورد عندما ذكرت مسألة الإهانة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن الرئيس السيسي لم يكن دبلوماسيًا مع طرح هذا السؤال، وكان من الممكن أن لا يُعلق، ولكن كان سيترك الدائرة مفتوحة، وقد يقول البعض أن السيسي ذهب للدولة التي أهانت الرسول ولم يتحدث في الأمر، "السيسي كان شجاعًا ولم يكن محروجًا من ماكرون".

وأشار الإعلامي، إلى أن السيسي وضح وجه نظر العالم الإسلامي والعالم المتدين كله لماكرون، حيث تحدث عن احترام الأديان وليس الإسلام فقط، وذكر أن الإساءة للأديان أمر مرفوض كونه شيئا مقدسا، بينما رد عليه ماكرون بأن هناك حرية وكل شخص يُعبر عن رأيه: "كان فيه وجهتين نظر، وشوفنا حضارتين يتحاوران مع بعض".

وتابع: "وقف السيسي معبرًا عن وجهة نظر العالم الإسلامي، ولم يستطع أحد سواء يحُب أو لا يُحب الرئيس السيسي أن ينتقده، كون السيسي تحدث عن العالم الإسلامي بشكل راقٍ ومحترم ودافع عن الرسول رغم أن السؤال لم يكن موجها للسيسي".