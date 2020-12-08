الصين تستدعي دبلوماسيا أمريكيا بشأن العقوبات وتتعهد بالرد

استدعت الصين القائم بأعمال المبعوث الأمريكي في بكين للاحتجاج على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولا صينيا بسبب هونغ كونغ وتعهدت باتخاذ إجراءات للرد على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية تشينج تسيانج استدعى القائم بأعمال المبعوث في السفارة الأمريكية للتعبير عن "الاحتجاج الشديد والإدانة القوية".

وأكد أيضا أن الصين ستتخذ إجراءات للرد على ذلك.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عقوبات مالية وحظرا للسفر على 14 مسؤولا صينيا بسبب مزاعم عن دورهم في استبعاد بكين لنواب معارضين منتخبين من الهيئة التشريعية في هونج كونج الشهر الماضي.