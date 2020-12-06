توقعات بازدهار سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين خلال 5 سنوات

توقع تقرير صناعي، أن تشهد سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين، نموًا قويا في السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالسياسات الحكومية وعوامل أخرى.

وسيصل إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في البلاد إلى 1.16 مليون وحدة في العام الجاري، وسيتوسع إلى حوالي 5.42 مليون وحدة في عام 2025، وفقًا لشركة أبحاث السوق العالمية "مؤسسة البيانات الدولية".

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو سوق سيارات الطاقة الجديدة الصينية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.1% بين عامي 2020 و2025.

وأظهرت البيانات أن حصة السيارات الكهربائية النقية في سوق السيارات الطاقة الجديدة سترتفع إلى 90.9% في عام 2025، مقارنة بـ80.3% في العام الجاري.

وعزت مؤسسة البيانات الدولية، التوسع المتزايد في سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين، إلى الترويج الحكومي والتحول والاستثمار من مصنعي السيارات والتقدم في تكنولوجيا البطاريات وتطوير المركبات الذاتية والمزيد من المستهلكين المنفتحين.

وسجلت مبيعات السيارات الصينية نموا قويا خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بدعم تعافي الطلب المحلي. وذكرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الصينية، أن مبيعات السيارات حققت نموا بنسبة 12.8% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضحت أن مبيعات السيارات سواء كانت الركاب أو التجارية، بلغت 2.57 مليون وحدة خلال الشهر الماضي.