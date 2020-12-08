مساعد وزير الخارجية: نتائج زيارة السيسي لفرنسا فاقت التوقعات

قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أدلها بها أثناء لقاءه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تثبت أن هناك نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وفرنسا، التي ترجع إلى أول القرن الـ19، باستثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن علاقات مصر مع فرنسا، توضح تشابك المصالح والاهتمامات والعلاقات بين البلدين، كما أن هناك تكامل أيضا بين الشعوب حيث يحب ويقدر الشعب الفرنسي الحضارة الفرعونية، كما يبدى المصريون إعجابهم بالثورة الفرنسية وتمت عملية التنوير في مصر على يد عديد من المصريين الذي تعلموا في فرنسا.

وأوضح "هريدي"، أن علاقة مصر بفرنسا كقوى كبرى علاقة فريدة من نوعها ونتائج الزيارة الحالية فاقت التوقعات في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وهناك شراكة استراتيجية كاملة بين البلدين ستظهر نتائجها الفترة المقبلة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي، أكد أثناء زيارته إلى باريس تطلع مصر إلى زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وطالب بالتعاون في مجالات على التعليم والصناعة والأمن السيبراني والنقل والصحة والبينة التحتية والتحول الرقمي التي ستعمل على إعطاء دفعة قوية للخطط التنموية التي تطبقها مصر.

وطالب "هريدي" بترتيب المجالات من حيث الأهمية وكانت كالتالي التعليم ثم التعليم العالي ثم الذكاء الاصطناعي ثم التحول الرقمي ثم البنية التحتية ثم تطويرات مشروع مترو الأنفاق الذي يخدم ملايين المصريين يوميا.