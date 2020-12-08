عاجل.. السيسي يصل للقاء رئيس وزراء فرنسا

وصل الآن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقاء رئيس الوزراء الفرنسي.

وانعقد مؤتمر صحفي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، على هامش القمة التي جاءت بدعوة من الجانب الفرنسي، في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.