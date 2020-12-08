بعد التواصل مع المشتري.. القبض على زوجين عرضا طفلهما للبيع عبر "فيسبوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص في القاهرة، لنشره تدوينة عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبا التواصل مع راغبي تبني الأطفال، وإعلان رغبته في التنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالي، واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات، للتواصل مع عملائه.

وبحسب تحريات المباحث، أن المتهم كان بصحبته زوجته، ونجله يبلغ من العمر شهرا تقريبا، وبحوزته شهادة ميلاد الطفل، وبمواجهته أقر بعرضه الطفل للبيع، للحصول على مقابل مادي.

وبمواجهة زوجته "والدة الطفل"، أقرت بأنها حضرت مع زوجها رضوخا لضغوطه عليها، وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوي العديد من المحادثات الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع.

اقتادت المباحث المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التى نسبت إليهما تهمة الاتجار في البشر، وبمواجهة المتهم، برر جريمته بأن ظروفه المادية صعبة، وأنه لجأ لبيع الطفل لعدم القدرة على الإنفاق عليه، والحصول على مبلغ مالي كبير من ورائه.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بإعداد تحرياتها في الحادث وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه من معلومات بشأن عملية البيع حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال اجراءاتها القانونية بحق المتهم وزوجته.

وأفادت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لبيع نجله وأن الشرطة رصدته خلال عملية إتمام البيع قبل أن يصل الشخص الذي كان يرغب في الشراء.