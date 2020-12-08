الجيش الليبي: نحن في حالة حرب مع تركيا ومواجهة حقيقية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن ليبيا وتركيا في حالة حرب الآن ومواجهة حقيقية على الأرض، وتم خوض معارك كثيرة منذ أبريل 2019 حتى 6 يونيو الماضي، ولم يعلن أحد وقف المعركة أو انتهاء الحرب، ولكن جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار احتراما مع المساعي الدولية والأصدقاء ورغبة الليبيين.

وأضاف "المسماري"، خلال لقاء في "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس التركي أردوغان لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة والمعدات لغرب ليبيا، وهناك من 5 لـ7 طائرات يوميا تهبط في قواعد معيتيقة والوطية وعقبة بن نافع ومصراتة، و6 قطع بحرية تتواجد في وضع قتالي بشرق مصراتة ووسائل دفاع جوي وطيران قتالي وعمودي ومسير، موضحا أن هناك مناطق كاملة في المنطقة الغربية باتت قواعد للجيش التركي.

وأوضح أن الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار تماشيا واحتراما لطلب الرئيس السيسي في 6 يونيو، ولدور الدول الصديقة والشقيقة التي طلبت ذلك، ثم التزم الجيش بالذهاب لمؤتمر جنيف، وكان لقاء ممتازا، ولكن تركيا لا تريد ذلك، فهي تريد استكمال مشروعها في ليبيا وشمال أفريقيا، لإعادة الولاية العثمانية في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن عملية "إيريني" في البحر المتوسط تواجه صعوبات، فعندما أرادت فرقة ألمانية منها تفتيش سفينة تركية، اقتربت منها قطع بحرية تركية، وكان ذلك أمام أعين العالم، ولم يعلق أحد بما فيها "إيريني"، والجيش الليبي ينتظر المدة التي أعطتها البعثة الأممية لإخراج الأجانب، والقضية في ليبيا ليست سياسية أو اقتصادية، لكن القضية هي ليبيا.