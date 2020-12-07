عاجل.. السيسي: يجب خروج كل القوى الأجنبية من ليبيا وتفكيك الميليشيات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي حظيت اهتمام مباحثاته مع الرئيس الفرنسي بما تشهده من تحديات ومخاطر على الأمن القومي للبلدين.

وأضاف الرئيس خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا: "اتفقنا على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوة إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتأجج الصراعات بالمنطقة، وفي سياق متصل، أكّدنا ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الاقيليمية بصورة سلمية استنادا للقرارت الشرعية الدولية".

واتبع السيسي، "اتفقنا على تهيئة المناخ الملائم لإستئناف السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها لحل الدولتين وشددنا على أنَّ الحل السياسي الشامل في ليبيا هو سبيل استقرار هذ البلد الشقيق وأكّدنا ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كل القوة الأجنبية من ليبيا".