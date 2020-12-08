وزير الخارجية ينفي توقيع اتفاقية لشراء قمر صناعي فرنسي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي الزيارة الوحيدة التي أتاحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس دولة، تقديرا لمصر وللعلاقات التي تربط بين البلدين، ويعمل كلا من الرئيس السيسي، ونظيره الفرنسي على توثيق العلاقات بين البلدين، نافيا في الوقت نفسه توقيع اتفاقية لشراء قمر صناعي فرنسي.

وأضاف "شكري"، في مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي الثلاثاء، أن المباحثات بينهما شملت كافة أوجه العلاقات بين البلدين، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصحة والنقل والتضامن الاجتماعي، وكلها تدخل في إطار حزمة كبيرة من التعاون، ومشاركة فرنسا في المشروعات القومية التي تنشئها مصر، والزيارة اتسمت بالحفاوة البالغة، وهذا يعزز من الأهمية المشتركة للبلدين، والمكانة التي تحظى بها كل دولة لدى الأخرى.

وتابع وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي وجه الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة مصر العام المقبل.

وعن إمكانية شراء قمر صناعي فرنسي، قال "شكري": "من ضمن مجالات التعاون القائمة بين مصر وفرنسا، مجال التعاون في تقنيات الفضاء، ونستمر في هذا التعاون لأهميته، وتعزيز القدرات المصرية، وهذا له مناحي كثيرة، وتستمر البلدان في التعاون".

وأشار إلى أنه لم يتم توقيع اتفاق لشراء قمر صناعي فرنسي تحصل عليه مصر.