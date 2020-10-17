سامح شكري: العلاقات المصرية الإسبانية تتسم بالقوة والصداقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الإسبانية تتسم بالقوة والصداقة على المستويين الرسمي والشعبي، وجرى التعبير عن وجود إرادة سياسية قوية ورغبة لدى الجانبين لتعزيزها واكتشاف مجالات جديدة للتعاون وتوسيع رقعة التنسيق بين البلدين، من أجل خدمة المصالح المشتركة فيما بينهما، ومن أجل مزيد من تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة المتوسط.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية بالقاهرة، أن إسبانيا لها موقف رائد في اطار العلاقة بين ضفتي البحر المتوسط، وتستمر مصر في التعاون الوثيق لتعزيز هذا التوجه والتعاون على ضفتي المتوسط البحر الذي يجمعنا.

وتابع: "لنا علاقة مشتركة في إطار علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي وإسبانيا دائما ما تلعب دورا في اطار تعزيز هذه العلاقة لتعود بالنفع بين الجانبين والمعرفة الوثيقة لإسبانيا بالأوضاع في مصر، ومتابعتها على مدار السنين وتفهمها لكثير من القضايا المثارة والتي تتخذ حيالها مواقف تتسم بالموضوعية والاتزان داخل الاتحاد الأوروبي".