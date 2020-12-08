مسئول أمريكي: واشنطن ترجح انخراط دولة مجاورة في الحرب الإثيوبية
الدليل صور الأقمار الصناعية واتصالات تم اعتراضها وتقارير من تيجراي
كتب:
وكالات
09:40 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
جنود أثيوبيون في تيجراي
أكد مصدر حكومي أمريكي ودبلوماسيون إقليميون أن واشنطن ترجح عبور جنود إرتيريين الحدود إلى إثيوبيا لمساعدة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في قتال تيجراي، على الرغم من نفي الدولتين.
وقد يتسبب التقييم الأمريكي في مأزق سياسي محتمل، حيث تنظر واشنطن إلى إثيوبيا باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة القرن الإفريقي المضطربة، بينما تتهم إريتريا بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.
وأشار دبلوماسيون ومصدر أمني اطلعوا على التقييم الأمريكي، إلى أن "الدليل الأمريكي على مشاركة إرتيريين في الحرب المستمرة منذ شهر يستند إلى صور بالأقمار الصناعية واتصالات تم اعتراضها وتقارير متناقلة من منطقة تيجراي".
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإرتيري أسياس أفورقي في 2018 اتفاق سلام ينهي عداء دام 20 عاما، ويعتبر "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" عدوا مشتركا.