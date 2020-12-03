الأمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق يسمح بوصول مساعدات إنسانية إلى "تيجراي"

انفجرت قنبلة، أمس، بالقرب من مطار بولى بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، ونقلت وكالة «رويترز»، عن شهود عيان قولهم إن انفجاراً صغيراً وقع فى حى بولى فى العاصمة، فيما وصفه من كانوا فى الموقع بأنه «تفجير محكوم»، وقالت السلطات الإثيوبية، إنه لم يوقع إصابات، واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، بالتخطيط لهجمات فى أديس أبابا، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ شهر فى الإقليم، حسب وكالة أنباء «سبوتينيك» الروسية. وقالت الأمم المتحدة، أمس، إنها وقّعت اتفاقاً مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى إقليم تيجراى، أو على الأقل إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية. ويسمح هذا الاتفاق، بتقديم الإسعافات الأولية للمنطقة التى يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. وأوضح متحدث باسم الأمم المتحدة، أن أول مهمة ستكون تقييم الاحتياجات فى الإقليم، مشيراً إلى أنها بدأت أمس. وتشن القوات الاتحادية هجوماً على الإقليم لمواجهة قوات ما يُعرف بـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى»، مما أدى إلى اندلاع أزمة إنسانية ونزوح الآلاف إلى مناطق أخرى فى إثيوبيا، أو إلى عبور الحدود نحو السودان. ومن المتوقع أن يبلغ عدد اللاجئين 200 ألف، خلال الأشهر الستة المقبلة، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.