126 صوتا لـ"حامد" و 89 لـ"دقدق" في اللجنة 18 بحلوان

أسفرت نتائج الفرز الأولية في اللجنة رقم 16، ومقرها مدرسة هدى شعراوي التجريبية التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان، عن تقدم مرشح حزب مستقبل وطن عبد النعيم حامد، بعدما حصل على 112 صوتًا انتخابيًا، يليه في المركز الثاني المرشح المستقل مصطفى إسماعيل دقدق بـ103 صوت انتخابي.

وفي المرتبة الثالثة جاء المرشح عرفة صالح بـ61 صوتًا، يليه المرشح إبراهيم محجوب بـ44 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 16 بمدرسة هدى شعراوي 5393 صوت انتخابي، حضر منهم 177، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 160، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 17 صوتًا.

بينما أسفرت نتائج الفرز الأولية في اللجنة رقم 17 ومقرها مدرسة هدى شعرواي التجريبية التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان عن تقدم مرشح حزب مستقبل وطن عبد النعيم حامد بعدما حصل على 137 صوتًا انتخابيًا، يليه في المركز الثاني المرشح المستقل مصطفى إسماعيل دقدق بـ 104 صوت انتخابي.

وفي المرتبة الثالثة جاء المرشح عرفة صالح بـ72 صوتًا، يليه المرشح إبراهيم محجوب بـ27 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 17 بمدرسة هدى شعراوي 5406 صوت انتخابي، حضر منهم 199، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 170، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 29 صوتًا.

وأوضحت نتائج الفرز الأولية في اللجنة رقم 18 ومقرها مدرسة هدى شعرواي التجريبية التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان عن تقدم مرشح حزب مستقبل وطن عبد النعيم حامد بعدما حصل على 126 صوتًا انتخابيًا، يليه في المركز الثاني المرشح المستقل مصطفى إسماعيل دقدق بـ89 صوتا انتخابيا.

وفي المرتبة الثالثة جاء المرشح عرفة صالح بـ88 صوتا، يليه المرشح إبراهيم محجوب بـ27 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 18 بمدرسة هدى شعراوي 5406 صوت انتخابي، حضر منهم 186، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 165، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 21 صوتًا.

وتضم الدائرة رقم 19 بحلوان 4 مناطق رئيسية وهم التبين والمعصرة ومدينة 15 مايو وحلوان، يتنافس فيها في جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين اثنين، وهم اللواء عبد النعيم حامد، مرشح حزب مستقبل وطن، وعرفة صالح عن نفس الحزب، ومصطفى إسماعيل المرشح المستقل، وإبراهيم محجوب المرشح المستقل أيضًا.