أحمد الدريني: اغتيال العالم الإيراني "زادة" سيربك المشهد أمام جو بايدن

قال الكاتب الصحفي أحمد الدريني، إن التحليلات في الصحف العالمية تتحدث بأن عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، الموصوف بأنه أهم عالم إيراني في مجال العمل على المفاعل النووي، ورائها إسرائيل باتفاق أمريكي مع إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب"، بهدف تعقيد المشهد أمام الرئيس المنتخب "بايدن" في عام 2021.

وأضاف "الدريني"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مشهد اغتيال "زادة" صنف في المقام الأول لإرباك "بايدن"، كما أن العملية بها فجوات ومشكلات، وبها 3 روايات أو معلومات، الأولى من إيران، التي تشير إلى أن اغتياله كان بواسطة حفنة من الرجال المسلحين.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أنه قيل إنه اغتيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بواسطة رشاش مثبت وتحديد وجهه بدقة، وإطلاق عليه 11 رصاصة، والغريب أن هذه الرصاصات لم تصيب زوجته التي كانت بجواره في السيارة، مشيرا إلى أن الرواية الثالثة تتحدث عن سيارة نقل مفخخة وانفجرت.

وأوضح أحمد الدريني أن صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أشارت منذ عامين أن نتنياهو تحدث عن "زادة"، وقال تذكروا هذا الاسم، وكان أمامه مكتبين، الأول عليه 1000 ملف، والآخر أقراص مدمجة أشار إلى أنها برنامج إيران النووي، وحصلوا عليه من قلب طهران.