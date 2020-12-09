وزير الخارجية: لدينا رغبة في احتواء ملف سد النهضة بالطرق السلمية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك دائما رغبة لدى مصر في احتواء الأزمات من خلال الطرق السلمية والتفاوض والتوافق.

جاء ذلك ردا على سؤاله حول مفاوضات السد الإثيوبي، موضحًا أن مصر تعمل على احتواء الأزمات سلميًا، خاصة عندما يكون الأمر متعلق بدول شقيقة، وتربطها علاقات بمصر مصير مشترك، وعلاقات أخوة بين الشعبين.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، من العاصمة الفرنسية باريس، على شاشة "TeN"، أن ما شهدناه على مدى السنوات الماضية من صعوبة في التوصل إلى اتفاق بسبب عزوف الجانب الإثيوبي عن التوقيع على اتفاق طرح في واشنطن، وتنازلت فيه مصر كثيرًا لمراعاتها للشواغل الإثيوبية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر اثبتت وجود هذه الإرادة من خلال توقيعها على اتفاق واشنطن، وطرحها في وقت ما بأن تُوكل هذا الأمر كاملا للبنك الدولي ومتخصصين، وقبولها المسبق لما تسفر عنه دراسات البنك دون مراجعة، بينما رفض الجانب الآخر هذا الطرح.

وتابع السفير سامح شكري: "إرادتنا الساسية واضحة في هذا الشأن، وعلى الجانب الإثيوبي أن يظهر هذه الإرادة بدل من استمرار هذا الموضوع دون حل".