"السكك الحديدية": مشروع مبادرة "السكة أمان" يهدف إلى مكافحة التحرش

قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن مشروع مبادرة "السكة أمان"، يهدف إلى مكافحة التحرش، وأن تتنقل السيدات بحرية في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن المشروع بالمشاركة مع الجهاز القومي للمرأة، وبنك إعادة الإعمار الأوروبي، وشكلت لجنة ووضعت سياسة لتشجيع السيدات على تقديم الشكاوى بطريقة سرية.

وأضاف "عبدالتواب"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه داخل كل قطار يوجد "كمساري"، أو "رئيس قطار"، يمكن أن تلجأ إليه السيدة وتشكو مما حدث له، لافتا إلى أنه تم تدريبهم جيدا للتعامل مع هذه الأحداث، كما يمكنها تقديم الشكوى لناظر المحطة، وهو أيضا مدرب للتعامل مع هذه المشكلة بمنتهى السرية.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن المرأة لديها أكثر من وسيلة اتصال والخطوط الساخنة، يمكن تقديم الشكوى من خلالها، منوها إلى أنه يمكن تقديم الشكوى من خلال مكتب خدمة العملاء في المحطة، مشددا على أن القرار يعود للسيدة في تصعيد المشكلة من عدمه.

وأكد المهندس سامي عبدالتواب، أنه تم اختيار أكبر خطين ووضع عليهما لافتات كبيرة بالإرشادات الخاصة بالحملة، لتوعية السيدات، وكيف يمكنهن استخدام حقوقهن، وفي محطة مصر يذاع نبذة عن الحملة وطريقة تقديم الشكوى.

ولفت "عبدالتواب" إلى أن الحملة مستمرة في التوعية حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، لكنها مستمرة إلى الأبد؛ لمنع التحرش في القطارات، ووسائل النقل.

أما بالنسبة لأزمة فيروس كورونا، فأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن الهيئة تمنع استقلال القطارات دون كمامة، وهناك أكشاك في المحطات تبيع الكمامات، ويتم تطهير القطارات، مطالبا المواطنين ألا يضعوا الكمامات في جيوبهم أو على رقبتهم، مشددا على أن البعض يفعل ذلك، وليس جميع الناس.