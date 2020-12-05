الصين تعتزم بناء المزيد من السكك الحديدية داخل تجمعات المدن الكبرى

تخطط الصين لبناء نحو 10 آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة في تجمعات المدن الكبرى الثلاث لديها وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة لتسهيل الترابط بين الأقاليم، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الجمعة.

وأوضحت اللجنة في بيان أن البلاد تتوقع بحلول عام 2025 أن تتشكل شبكات السكك الحديدية المؤلفة من خطوط بين المدن بالإضافة إلى خطوط بالمناطق الحضرية وبالضواحي، في منطقة بكين-تيانجين-خبي ودلتا نهر اليانغتسي ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ- ماكاو الكبرى.

ومع اكتمالها، سيستغرق السفر بين المدن داخل هذه التجمعات أقل من ساعتين، بينما سيستغرق وقت التنقل داخل المدن الكبرى أقل من ساعة واحدة.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم بناء نحو 6000 كيلومتر من السكك الحديدية المرتقبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح البيان أن تسريع بناء خطوط السكك الحديدية بين المدن بالإضافة إلى الخطوط بين المناطق الحضرية والضواحي، سيشكل دعامة قوية للتنمية الإقليمية المنسقة في هذه المناطق وسيعزز الحلقات الضعيفة في الربط والنقل بين المناطق.

وستواصل الصين دفع التنمية الإقليمية المنسقة ونوعا جديدا من الحضرنة، بحسب مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لصياغة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035.