وفاة ثالث كاهن في الزقازيق متأثرا بإصابته بكورونا خلال أسبوع

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة ثالث كاهن بفيروس كورونا المستجد بايبارشية الزقازيق ومنيا القمح.

وتوفي القمص سمعان الشحات، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بكفر فرج في مركز منيا القمح، عن عمر قارب 71 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 24 سنة، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وولد الكاهن الراحل في 7 فبراير 1950، وسيم كاهنًا في 7 مارس 1997 بيد الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية الراحل، ونال القمصية بيد أسقف الإيبارشية الحالي الأنبا تيموثاوس يوم 12 أغسطس 2014.

وأقيمت صلوات تجنيز الكاهن بكنيسته بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس وعدد محدود من الآباء الكهنة وأفراد الأسرة فقط بسبب الظروف الحالية، وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة القمص سمعان الشحات.

وشهدت الإيبارشية خلال الأيام الماضية وفاة القمص أرسانيوس لطفي كاهن كنيسة رئيس الملائكة، والقس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق.

وقررت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، عقب اجتماع الأنبا تيموثاؤس، أسقف الإيبارشية، مع مجمع الكهنة، بمقر المطرانية، تعليق الاجتماعات وفصول التربيه الكنسية ومعظم الانشطة، على ان تستمر القداسات بنفس نظام الحجز بأعداد محددة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه بدقه كم هو متبع.

كما تم التوصية بمتابعة كل كنيسة الحالات المصابة من الشعب بالفيروس وتقديم كل أنواع الدعم لها، وإلغاء سهرات كيهك فيما بعد نصف الليل على أن تقتصر على الفترة من السادسة وحتى التاسعة مساءً، على أن يكون الحضور فيها بنظام التسجيل أيضًا تجنبًا لأي زحام ويراعى فيها إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما قررت الإيبارشية قصر صلاة الثالث على أسرة المتوفي وتقام بالكنيسة أو بالقاعة الملحقة بها، وفي جميع الأحوال يرجى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.