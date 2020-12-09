أمريكا تسجل 215 ألفا و586 إصابة و2534 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 15 مليونًا و164 ألفًا و886 حالة، وذلك عقب تسجيل 215 ألفًا و586 إصابة جديدة، أمس الثلاثاء.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 286 ألفًا و229 حالة، وذلك عقب تسجيل 2534 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.