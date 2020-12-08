فايزر بطل حرب كورونا.. توزع اللقاح ببريطانيا وتوفره لكندا وتؤجل أمريكا

تتسابق الدول للحصول على لقاح كورونا وخاصة للتعاقد مع شركة "فايزر" عملاق صناعة الأدوية الأمريكية للحصول على لقاحها ضد فيروس كورونا والذي أعلنت الشركة عن نجاحه بنسبة 95% وذلك للتخلص من الوباء الذي اجتاح العالم بداية 2020 ويعاني منه حتى الوقت الحالي، وأُصيب به نحو 67 مليون شخص وحصد أرواح مليون و54 ألف شخص على مستوى العالم.

بدء أكبر عملية تحصين ضد كورونا فى بريطانيا

وبدأت بريطانيا عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا كأول دولة تستخدم لقاح كورونا، الذي أنتجته شركة فايزر وأولوية التطعيم لكبار السن والعاملين في القطاع الصحي.

وستراقب الحكومات والوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم برنامج التطعيم البريطاني لملاحظة نجاحاته وإخفاقاته وتعديل خططهم وفقًا لذلك.

وأُرسل لقاح كورونا الذي طوّرته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، وشركة "بيونتك" الألمانية، إلى المستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة ويتوفر اللقاح اليوم الثلاثاء في 50 مستشفى بإنجلترا.

ومن المتوقع طرح 800 ألف جرعة من اللقاح اليوم وهو اليوم الذي أطلق عليه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لقب "يوم النصر"، تشبيهها بانتصارات الحرب العالمية الثانية، وفقًا لقناة "سكاي نيوز".

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، "برغم التعقيدات الهائلة، ستبدأ المستشفيات المرحلة الأولى من أكبر حملة تطعيم في تاريخ بلادنا اليوم الدفعة الأولى من عمليات تسليم اللقاح وصلت المستشفيات أمس

وأصبحت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أول دولة تصرح باستخدام لقاح "فايزر- بيونتك" ولدى بريطانيا أعلى عدد وفيات مرتبطة بالفيروس في أوروبا بأكثر من 61 ألف حالة وفاة.

وسيكون المرضى، الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، والذين يحضرون بالفعل إلى المستشفيات كمرضى خارجيين، والذين غادروا مستشفيات مؤخرًا بين أول من يتلقون اللقاح في بريطانيا.

كما ستبدأ المستشفيات أيضًا في دعوة من تفوق أعمارهم 80 عامًا للحصول على اللقاح، وستعمل مع دور رعاية المسنين من أجل ذلك.

كندا تتعاقد مع "فايزر" لتوفير 249 ألف جرعة ديسمبر الجاري

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أنَّ بلاده وقعت اتفاقًا مع شركة "فايزر" لبدء توريدها المبكر لجرعات لقاحها و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إنَّه "من المقرر أن نتلقى ما يصل إلى 249 ألف جرعة هذا الشهر، مع ملايين الجرعات التي ستصل قريبًا".

وأضاف ترودو أنَّ "الشركة ووزارة الصحة العامة وإدارات المحافظات، تعمل لإنهاء الاستعدادات في أول 14 نقطة تسليم هذا الأسبوع".

"فايزر" لـ "أمريكا": لن نستطيع توفير كميات كبيرة من لقاح كورونا حتى الصيف

فى المقابل، أبلغت شركة "فايزر" عملاق صناعة الأدوية مسؤولين أمريكيين بعدم قدرتها على تأمين كميات كبيرة من لقاح كورونا الذي تطوّره مع "بيونتيك" الألمانية، حتى الصيف المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء

وأضافت الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر، أنَّ "هذا التعذر يأتي نظرًا إلى أن دولًا أخرى سارعت إلى شراء معظم الكميات التي أنتجتها الشركة أو تلك التي تنوي إنتاجها في الأشهر المقبلة" وفقًا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وقالت إنَّ توفير كميات ضخمة إضافية من اللقاح قد يصبح ممكنًا في أواخر يونيو أو يوليو 2021،وهذا يعني أن الحكومة الأمريكية قد لا تكون قادرة على تطبيق برنامجها الصارم لتطعيم غالبية الأمريكيين حتى نهاية الربيع وأوائل الصيف.

والولايات المتحدة أكثر دولة تضررًا من الوباء في العالم، ومع أكثر من 15 مليون مصاب فإنها في حاجة ماسة إلى اللقاح الذي أثبتت التجارب فعاليته.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق شراء 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، على أمل أن يساعدها في تكثيف جهودها لاحتواء الوباء.

ونفى مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب وجود مشكلات تتصل بإمدادات اللقاح في الربع الثاني من 2021، متحدثين عن وجود لقاحات قيد التطوير قد تنضم إلى لقاح "فايزر" و"بيونتك"، إلا أن آخرين قالوا إنَّ مشكلة توفر اللقاح واردة.

وقال الجنرال المتقاعد بول أوستروفسكي، الذي يشرف على الخدمات اللوجستية في مبادرة تطوير اللقاح في الولايات المتحدة: "لست قلقًا بشأن قدرتنا على شراء اللقاحات وتقديمها إلى الشعب الأمريكي". لكنه أضاف: "من الواضح أن شركة فايرز وضعت خططا مع دول أخرى، وتم الإعلان عن الكثير منها".

غير أن كثير من المسؤولين الأمريكيين، بحسب "واشنطن بوست"، يعتقدون أنَّ إمدادات الشركات الأخرى قد لا تكون كافية لسد الفجوة في الحاجة للقاح داخل الولايات المتحدة.

والصيف الماضي، حثت "فايرز" السلطات الأمريكية على شراء 200 مليون جرعة من اللقاح، لكن مسؤولي السلطات رفضوا العرض واكتفوا بشراء 100 مليون جرعة فقط، بحسب مصادر مطلعة على المسألة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وقتها إنَّ "السلطات الأمريكية فوتت فرصة الحصول على مزيد من اللقاحات"، وبرر مسؤولون القرار بأنّ اللقاح لم يحصل حينها على موافقة إدارة الغذاء والدواء،ولم تتلق شركة "فايزر" أي أموال حكومية لتطوير لقاحها، مما يعني أن واشنطن غير قادرة على التأثير في قراراتها مقارنة بالشركات الأخرى.