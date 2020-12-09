أزمات أحمد طنطاوي قبل خسارة الانتخابات: تيشيرت وتكسير ميكرفون وخناقة أبوحامد

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، خسارة النائب أحمد طنطاوي بعد حصوله على 53529 صوتا، في مقابل فوز السيد شمس الدين لحصوله على 73795 صوتا، ومحي الدين القطان على 43094، وباسم حجازى على 63103 أصوات، بعد أزمات برلمانية عدة على مدار دورة الانعقاد التي تخللتها مواقف شد وجذب.

بلاغ لرفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوي

في يونيو 2019، قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغًا للنائب العام طالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد طنطاوي، وجاء في نص البلاغ: "في إطار الملاحقات الأمنية لقوات الأمن للقبض على المخربين وأعداء الوطن تم ضبط عدد من هؤلاء الأشخاص، من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي، وآخرين من العاملين معه، وأن هذا يعد دليلا دامغًا لا يقبل الشك على تورط النائب طنطاوي في تلك الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه وآخرين من العاملين معه".

وطالب المحامي باتخاذ اللازم قانونًا تجاه ما وُرد به، مختتما بلاغه الذى حمل رقم 5312 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الطنطاوى، واتخاذ اللازم قانونا.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية، إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان تحت مسمى "خطة الأمل"، تديره قيادات الجماعة وعناصر أثارية، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، جرى ضبط 8 منهم، وتحديد 5 هاربين.

وقالت الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنَّ أحد العناصر المقبوض عليها في المخطط الإخواني مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي وآخرين من العاملين معه والذين يجرى التحقيق معهم الآن.

عبدالعال يطرد أحمد طنطاوي من المجلس

في ديسمبر 2016 أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد طنطاوي، إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لإحالته للجنة القيم، وذلك على خلفية رفض "طنطاوي" الخروج من القاعة، بعد تصويت المجلس على خروجه، بسبب ارتدائه "ملابس كاجوال"، عبارة عن "تيشيرت وبنطلون" بشكل مخالف للتقاليد البرلمانية تحت القبة.

ورفع "عبدالعال"، الجلسة لمدة 5 دقائق لإخراج النائب من القاعة، حيث توجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، للنائب "طنطاوي" لإخراجه من القاعة، فيما ظل الأخير متمسكا بالجلوس داخل القاعة لحين خروج الدكتور علي عبدالعال من القاعة.

وبعدها استجاب الدكتور علي عبدالعال، لمطالب النواب، وأكد تسامحه ووافق على عودة النائب وإلغاء القرار، وقال عبدالعال: "أنا أحترم كافة النواب من كل الأحزاب والمستقلين خاصة النواب الشباب ومنهم النائب أحمد طنطاوي وكل المجموعة ويكفيني مشاعركم الفياضة ولذلك تسامحت عن القرار وأوافق على عودة النائب أحمد الطنطاوي للجلسة.

إحالة أحمد طنطاوي للجنة القيم بسبب إلقاء الميكروفون خلال كلام نائب آخر

استمعت لجنة مصغرة من لجنة القيم بمجلس النواب، إلى النائب أحمد طنطاويفيما وجه له من اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.

وتعد أحد الوقائع التي أحيل "طنطاوي" بسببها إلي هيئة المكتب، ما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب أحمد طنطاوي عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بالقاء "الميكرفون" الذي كان يتحدث عبره "الحسيني"، لتسود القاعه بعدها حاله من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله : ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية.

مشادة مع النائب محمد أبو حامد

وقعت مشادة بين أحمد طنطاوي والنائب محمد أبو حامد، خلال إحدى جلسات البرلمان وعلق الأول أم ما حدث كان مجرد خلاف في الرأي، موضحًا أنه خلاف موضوعي، حيث أن قاعة البرلمان ليست للنزهة ولكنها قاعة للصراح السياسي.

وأضاف "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، على قناة "العاصمة"، أنه يتمنى عودة البث المباشر لجلسات البرلمان، حتى يرى الجميع ما يحدث داخل مجلس النواب.

وتابع: "محمد أبو حامد ليس وصي عليا حتى يتكلم ويعلق على كلامي وأنا أرفض منه هذا الأسلوب، أداء أبو حامد وأغلب النواب ضد مصالح الشعب المصري"، معلقًا على تقديم أبو حامد طلب بتحويله إلى لجنة القيم بمجلس النواب، قائلًا: "أتمنى سرعة الاستجابة من المجلس وتحويلي إلى اللجنة".