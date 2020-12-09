أحمد طنطاوي يخسر السباق البرلماني بالدائرة الأولى كفر الشيخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، خسارة النائب أحمد طنطاوي بعد حصوله على 53529 صوتًا، في مقابل فوز السيد شمس الدين لحصوله على 73795 صوتًا، ومحيي الدين القطان على 43094، وباسم حجازي على 63103 أصوات، كما خسر أيضا مراد القطان على 55278 صوتًا، وياسر منير على 62855 صوتًا.

وكشف البيان الإحصائي، أنَّ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع اللجان الفرعية للجنة العامة 605 آلاف و745 صوتًا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 120 ألفًا و764 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و640 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 117 ألفًا و218 صوتاً.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنَّ نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بالمحافظة وصلت إلى 22%، والسيدات تصدرنّ المشهد، مشيدًا بكل أجهزة الدولة التي نجحت في تنظيم العرس الانتخابي.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنَّ الناس كانوا يحتاجون التصويت لأشخاص يعبرون عن آمالهم وطموحاتهم.

وتابع محافظ كفر الشيخ: "أبهرني حضور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتلاقي جد ولا جدة يصطحب أحفاده، ومع الوقت تزداد الأعداد، ومن الواضح التصويت النسائي في القرى والمدن".

في سياق منفصل، رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن في محافظة كفرالشيخ، التي يشرف عليها المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب، توافد الناخبين بكثافة على مقار اللجان في جميع أنحاء المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت غرفة العمليات، إلى مشاركة الشباب بكثافة خلال اليوم الثاني من عملية التصويت، بالإضافة إلى استمرار مشاركة كبار السن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أنَّ شباب الحزب المتطوعين نظموا العملية الانتخابية أمام اللجان، وساعدوا كبار السن للتصويت.

وأكّد "الرفاعي" نزاهة العملية الانتخابية والتزام مرشحي الحزب والناخبين بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أنَّ الحزب وفر كميات كبيرة من الكمامات والكحول أمام اللجان الانتخابية؛ للحد من انتشار عدوى كورونا.