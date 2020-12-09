فيديو.. السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بباريس

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء وضعه إكليلًا من الزهور علي قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووضع الرئيس السيسي، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، أمس، حيث أُقيمت المراسم العسكرية الرسمية، وعزف السلام الوطني للبلدين.

وانعقد مؤتمر صحفي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، على هامش القمة التي جاءت بدعوة من الجانب الفرنسي، في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت زيارة الرئيس السيسيـ لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.