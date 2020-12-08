وزير الخارجية: فرنسا استقبلت السيسي بحفاوة شديدة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، مهمة للغاية في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط مصر بفرنسا، ونموها خلال الـ7 سنوات الماضية بشكل كبير، وتأتي على سبيل حرص القيادتين على استمرار التواصل المستمر فيما بينهما.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، من العاصمة الفرنسية باريس، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن هناك زيارة سنوية إلى العاصمتين القاهرة وباريس للرئيسين، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق من خلال المحادثات الهاتفية، موضحًا أن تلك الزيارة تُحافظ على وتيرة الزيارات المتبادلة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الزيارة تُعطي فرصة للتنسيق على أعلى مستوى وتعزز من العلاقات، لأنها تناولت بشكل معمق العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية و وسائل تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط والتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها البلدين، وكانت الزيارة لها مراسيمها ولها أهميتها.

وعن حفاوة الاستقبال الفرنسي بالزيارة المصرية، أكد شكري، أنها تُعبر عن مستوى العلاقات التي تربط بين فرنسا والدولة التي تستضيفها في هذا الإطار المرموق، حيث كانت هناك حفاوة شديدة، والاجراءات المراسمية كانت عديدة، وكلها دالة على أهمية العلاقات بين الدولتين، وكيفية الاستفادة منها من قبل الشعبين.