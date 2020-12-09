ترقية 8 كهنة لرتبة القمصية في شمال الجيزة وميت غمر وتدشين كنيسة بطما

شهدت إيبارشيتا شمال الجيزة وميت غمر التابعتين للكرازة المرقسية، ترقية 8 كهنة إلى درجة القمصية، فيما تم تدشين كنيسة جديدة بطما، وذلك بحسب بيانات رسمية للقس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ففي إيبارشية شمال الجيزة، صلى الأنبا يوحنا، أسقف إيبارشية شمال الجيزة القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمهندسين، وعقب صلاة الصلح رسّم أربعة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم: "القمص يسطس كامل كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، والقمص لوكاس عبد الملاك كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالوراق، والقمص تيموثاوس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بإمبابة، والقمص مكاريوس عدلي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالوراق".

وفي إيبارشية ميت غمر، صلى الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي مع كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم أربعة منهم في رتبة القمصية، وهم: "القمص إسحق إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر عطالله اليوم، والقمص سوريال لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر، والقمص توماس كمال الدين كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر ميت يعيش، والقمص غبريال ظريف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بديرب نجم".

وعقب القداس اجتمع الأنبا صليب مع كهنة الإيبارشية لاتخاذ قرار بشأن ترتيب الخدمة بالإيبارشية خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

أما في إيبارشية طما، فدشن الأنبا إسحق أسقف طما، المذبح البحري والمعمودية بكنيسة القديسين بقرية كوم غريب التابعة لإيبارشية طما.

وتمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم القديس يوسف البار، والمعمودية المقدسة علي اسم القديس يوحنا المعمدان.

وشمل التدشين أيضًا أيقونة العماد، وكذلك عددًا من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الكهنة والشمامسة وعدد من أفراد الشعب.

وفي القداس ذاته تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 180 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).