تجديد حبس عامل وعاطل قتلا خفيرا بالسويس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس عامل وعاطل، اليوم، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل خفير بجمعية أهلية، وسرقة أثاث منزله ومبالغ مالية من داخل شقته السكنية بحي الأربعين.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بعثور مواطن علي جثة والده داخل مسكنه بحي الأربعين.

تشكل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث المديرية، وانتقل إلى مكان الجريمة للمعاينة والفحص، وتبين أن الجثة للمدعو "أحمد أبو الحمد" قتل داخل شقته، وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهمين وهما عامل بمقهى وأخر عاطل، استضافهما القتيل لعدم وجود مسكن لهما خلال الفترة الماضية، إلا أنهما قاما بقتله بغرض سرقته.

ونجح ضباط مباحث مديرية أمن السويس، في القبض على العاطل ثم ضبط عامل المقاهي بعد هروبه إلى محافظة أخرى، وأكدت التحريات أن المتهمين نفذا الجريمة بعد التخطيط لها، من أجل سرقة أثاث منزل الخفير وسرقة أمواله وهاتفه، وقررا الهرب خارج المحافظة خشيه القبض عليهم.