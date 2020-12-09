جدول رحلات مصر للطيران غدا: 55 رحلة على متنها 5400 راكب

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الخميس، 55 رحلة جوية إلى كل من: "تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، دبي، نيويورك، ميلانو، بغداد، البحرين، اسطنبول، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج".

كما سيجرى تسيير 8 رحلات داخلية إلى كل من: "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف و400 راكب.