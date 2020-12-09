رئيس البنك الدولي: العالم أمامه 3 سنوات للتعافي الاقتصادي من كورونا

أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن الاقتصاد العالمي سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لاستعادة الإنتاج إلى مستوياته قبل تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكر "ميلباس" في ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الصين تتعافى، وهذا سيساعد الدول المجاورة".

ورأى رئيس البنك الدولي أنه بالنسبة للدول ذات الاقتصادات النامية من حيث العودة إلى المؤشرات التي حدثت قبل الوباء، فإن "العامل الأكثر أهمية هي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، لأنه في الغالب توجد هناك أسواقها"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

كما رصد رئيس البنك الدولي أن عمليات الانتعاش في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة تسير بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا، فيما يكون الوضع معقدًا في عدد من الدول ذات الاقتصادات النامية، وخاصة بسبب انخفاض تدفق السياح إليها.

وتحدثت في نفس الندوة جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الشركات التي استثمرت في تطوير منصات افتراضية، ولديها بنية تحتية رقمية تكيفت بسرعة كبيرة مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

ولفتت جوبيناث إلى أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الشركات التي تعمل في مجال التعليم أو تقدم المشورة الطبية.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن إحدى المشاكل تتمثل في عدم "وجود اتصال بالإنترنت في نصف العالم"، مشددة على ضرورة الاستثمار في هذا المجال.