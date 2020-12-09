آثار جانبية طبيعية للقاحات كورونا: أبرزها ارتفاع الحرارة وألم موضعي

في ظل السباق المحموم بين شركات الأدوية العالمية لإخراج لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تتابع مصر اللقاحات على مستوى العالم كافة للتأكّد من الأمان والفاعلية، وبحسب تصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، سباق اللقاحات يسير بوتيرة واحدة في 4 جهات.

ووجه "حسني"، رسالة خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، مطمئنًا المواطنين: "احنا متابعين وهدفنا الأساسي الأمان قصير وطويل المدى قبل الفاعلية".

كيف يضمن الشخص حقه قبل تجربة اللقاح عليه قانونيًا؟

خلال مرحلة التجارب السريرية لأي لقاح وقبل خضوع الشخص للتجربة الخاصة باللقاح يوقع على ما يعرف بـ"الموافقة المستنيرة"، وهي إجراء قانوني في تعرضه لأي ضرر جراء التجربة، فيحق له "بوليصة تأمين" خاصة به تابعة لشركة تأمين حكومية تضمن حقه في تغطية نفقات العلاج كاملا لحين التعافي من الإصابة التي تعرض لها، بحسب محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء.

وثيقة الموافقة المستنيرة تتيح للشخص الخاضع للتجربة أيضًا، عدم استكمال خطوات التجربة، سواء تعرض للضرر أو المضاعفات أو لا، وبحسب رواية فؤاد لـ"الوطن"، يحق للشخص الانسحاب من التجربة في أي وقت دون توقيع أي عقوبة عليه، وكلها حقوق يكفلها قانون التجارب في دول العالم كافة.

الآثار البسيطة والخطيرة للقاح كورونا

الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، بدأ حديثه لـ"الوطن" بتأكّيد أنَّ هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "Fda" تشترط درجة مأمونية لمدة شهرين في أي لقاح جديد لبدء تداوله، وهنا يصبح آمن طوال تلك المدة، وهي تسمى بدرجة مأمونية قصيرة المدى قد تظهر خلالها أثار جانبية بسيطة على الأشخاص.

وتابع "عز العرب"، في حديثه لـ"الوطن"، أنَّ هناك فترة مأمونية طويلة للقاحات، وهي فترة أطول من شهرين تمتد إلى عام تظهر فيها آثار جانبية على الأشخاص يتمّ رصدها بالتتابع وتبليغ هيئة الدواء الأمريكية بها.

"عز العرب": ارتفاع الحرارة من الآثار الجانبية البسيطة

هناك نوعان من الآثار الجانبية لأي لقاح، منها آثار بسيطة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو إحمرار موضعي، وإجهاد عام أو صداع بسيط، أو حساسية جلدية، إلى جانب أعراض قد تصيب الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال أو القيء، بحسب "عز العرب".

أما الآثار الجانبية الشديدة، قد تصل إلى صدمة عصبية أو صدمة تحسسية تؤثر على الحياة تتمثل في ضيق تنفس نتيجة ضيق الشعب الهوائية واضطراب الوعي، وهي أعراض لم يتمّ رصدها على أي شخص حتى الآن، بحسب قول المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء.