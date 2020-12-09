قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيًا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان من مدينة رام الله، وفي مدينة طولكرم، كما اعتقلت سبعة مواطنين من بلدة بلعا بينهم أسرى محررين، وفي مدينة بيت لحم اعتقلت ثلاثة آخرين، وفي مدينة نابلس اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.