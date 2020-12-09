يسري نصر الله يبدأ التحضير لـ"أسطورة زينب ونوح"

يعمل المخرج السينمائي يسري نصر الله، حاليًا، على مشروع فيلمه السينمائي الجديد "أسطورة زينب ونوح"، والذي يسرد قصة فتاة صغيرة مسلمة تدعى "زينب" وتؤمن بالعديد من الخرافات، وتقوم بسرقة جثة والدتها المتوفاة من أجل تأخير الجنازة.

ورغم صغر سن "زينب" لكنها مخطوبة لرجل كبير، وتهرب من قريتها في صعيد مصر مع "نوح" وهي جارها المسيحي البالغ من العمر 16 عامًا، ويبدآن رحلة برية يواجهان فيها العديد من الأساطير والمخاوف التي اعتقدا أنها صحيحة.

وسيتم الكشف عن المشروع السينمائي الجديد في منصة الإنتاج المشترك بمهرجان القاهرة السينمائي، وقال المخرج يسري نصر الله: "أكثر ما أثار اهتمامي في هذا المشروع الجديد هو الاكتشاف الذي قام به هذان الطفلان عندما أدركا أن الوحوش الأسطورية والأشياء المخيفة غير حقيقية، وأن الوحوش الحقيقية هم من يروون هذه الحكايات التي تُنشر هذه القصص بينهم".

وأضاف: "الطفلان يشرعان في رحلة تستمر يومًا وليلة في الضباب والفيضانات والظروف الجوية القاسية للغاية، والفيلم يمثل تحديًا رسميًا للغاية، وجمال القصة يتمثل في أن الطفلان يريان العالم على الرغم من الضباب".

وعن اختيار أبطال الفيلم قال "نصر الله"، إن اختيار الممثلين لا يزال قيد الحسم، لكن الفنان باسم سمرة من أبرز المرشحين، ومازال البحث جاريًا للعثور على عدد من الفنانين الشباب.

ودومًا ما تتمير أفلام المخرج يسري نصر الله في جميع أفلامه بأن هناك دائمًا رحلة اكتشاف، ومن المنتظر البدء في تصوير "أسطورة زينب ونوح" في نوفمبر 2021، وفقًا لموقع "variety".