ماراثون وندوات توعوية في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

بشعار "متحدون على مكافحة الفساد" نظمت مديريات الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ماراثونًا للدراجات والجري لمسافة 5 كيلومترات، أطلق شارته اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في 27 محافظة عبر الفيديو كونفرانس، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

في كفر الشيخ، بدأت الاحتفالية بإطلاق عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، إشارة بدء ماراثون الدراجات الهوائية والجري من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بمشاركة قيادات الهيئة بالمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وفي نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ كفر الشيخ ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ الفائزين بماراثون الدراجات، وتسليمهم شهادات التقدير والميداليات التذكارية.

وشارك عدد كبير من الهواة والرياضيين والفرق الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجميع الهيئات الشبابية والرياضية وكافة فئات المجتمع الكفراوي وممثلي الوفود الشبابية، كما تم تزيين واجهات المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة بإعلام مصر واللافتات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث من المقرر أن يتم عقد فعاليات مكثفة تتضمن ندوات ولقاءات للاحتفال بهذا اليوم خاصة بالمدارس.

وشهدت مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور اللواء إسلام صلاح، رئيس فرع بهيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتناول عدد من الطلاب مفهوم الفساد ودور كل أفراد المجتمع في محاربة الفساد بالطرق القانونية والرسمية ، كما وزع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ تيشيرتات على الطلاب بالمدرسة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية ساعية لدعم جهود الدولة الهادفة إلى محاصرة الفساد المالي والإداري والقضاء عليه بكافة أشكالها.

وشارك 300 فرد من طلاب جامعة مطروح وطلائع الشباب والرياضة وطلاب المدارس والأزهر الشريف وأئمة الأوقاف بمطروح في الماراثون الذي انطلق من أمام مبنى الرقابة الإدارية بمطروح حتى كوبرى روميل على مسافة نحو 6كم ، ووجه محافظ مطروح الشكر على تنظيم الماراثون ودور هيئة الرقابة الإدارية الفاعل فى مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة.

وفي الشرقية، أطلق المحافظ الدكتور ممدوح غراب واللواء أحمد فيظ الله رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية شارة بدء فعاليات الماراثون القومي للجري والدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار في حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، انطلق الماراثون من أمام فرع هيئة الرقابة الإدارية بالزقازيق مروراً بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لاستاد الزقازيق الرياضي والعودة لخط النهاية أمام ديوان عام المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي لأوجه الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية والعمل علي تجفيف منابع الفساد لما يسببه من عرقله لحركة التنمية والمساهمة في خلق حالة من عدم الاستقرار بكافة مؤسسات المجتمع مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد والوقاية منه مهمتها وضع المقترحات والتوصيات بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ووضع خطط وبرامج تنفيذ وورش عمل وكذلك وضع أنسب الإجراءات والآليات اللازمة لمكافحة الفساد بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالمحافظة لتبادل المعلومات والخبرات بينها.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في الماراثون الذي انطلق من أمام هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة وصولًا إلى مبنى المحافظة بحضور فيما نظمت جامعة المنصورة ندوة «مكافحة الفساد» تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة بالجامعة، وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط أن الدولة المصرية حولت مكافحة الفساد من شعارات لأفعال ملموسة على أرض الواقع من خلال تطبيق القانون على كافة المتورطين فى شتى مجالات الفساد، وأثنى على اختيار هيئة الرقابة الإدارية لجامعة المنصورة في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد انطلاقا من دور الجامعة الملموس فى مكافحة الفساد ونشر ثقافة مكافحته بين كافة العاملين بها الذين ينقلون تلك الثقافة للمجتمع الخارجي.

ونظمت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، الماراثون القومي للجري والدراجات وشارك المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية في فعاليات الماراثون الذي انطلق صباح اليوم، من أمام مقر الرقابة الإدارية لمسافة 5 كم بمشاركة طلاب جامعتى بني سويف والنهضة، وشباب منطقة الدرجات والكاراتيه وألعاب القوى ومراكز الشباب.

وبدأ التجمع لانطلاق الماراثون من أمام مقر الرقابة الإدارية، وسط جموع من الشباب الذين حرصوا على المشاركة في الماراثون بكل عزيمة وإصرار من منطلق حبهم لوطنهم وحرصهم على دعم جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواجهة كافة صور الفساد والتوعية بخطورته على جهود التنمية.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الدولة عازمة وبقوة على مواجهة الفساد، الذي يمثل معوقًا أساسيًا لجهود الدولة التنموية ويهدم كل جهد مخلص في سبيل النهوض بالوطن في مختلف المجالات، وذلك ما أدركته القيادة السياسية جيدا وسعت لمحاربته بكافة الطرق والسبل، للقضاء عليه داخل المؤسسات والقطاعات، لافتا إلى أن ماراثون اليوم الذي شارك فيه أبناء وشباب بني سويف، يهدف للتوعية بأهمية مكافحة الفساد والقضاء عليه والتوعية بأضراره ومخاطره على الفرد والمجتمع.

واحتفلت هيئة الرقابة الإدارية في الأقصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمي لمكافحة الفساد من خلال ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجري الذي انطلق من امام مقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، بمشاركة رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر وقيادات الهيئة بالمحافظة وسكرتير مساعد المحافظة وعدد من القيادات بالمحافظة.

كما شارك فى الماراثون العشرات من الهواة والرياضيين والفرق الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجميع الهيئات الشبابية والرياضية وكافة فئات المجتمع الأقصري وممثلي الوفود الشبابية من مختلف المحافظات حيث قطع المشاركون مسافة نحو 3 كيلومترات بداية من مقر الرقابة الإدارية بالأقصر وصولاً إلى معبد الكرنك.

وفي إطار مشاركته في الماراثون، ألقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم كلمة على هامش الاحتفال، نقل خلالها التهنئة لمسئولي الرقابة الإدارية وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، وأوضح «الأنصاري» أنّ ما حدث خلال الـ6 سنوات الماضية من ضبط لمعاقل فساد قوية داخل الجهاز الإداري وخارجه يدل على أنّ القيادة السياسية للدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية هدفها الأول ضبط وانتظام العمل والحفاظ على المال العام.

وأشار الأنصاري خلال كلمته إلى المهارات العالية لضباط وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لاتخاذ إجراءات استباقية لتجنب الإشكاليات أو الفساد، فضلاً عن التدريب المستمر للعاملين بأجهزة الدولة على إجراءات مكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.