إيبارشية وسط الجيزة تعلن خطة الاحتفال بعيد الميلاد: القداس للكهنة فقط

أعلنت إيبارشية وسط الجيزة للأقباط الأرثوذكس، قصر صلوات ليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط، على أن يكون الشمامسة المسموح لهم بالحضور من مرحلة ثانوي وصاعد، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

لتكون بذلك أول إيبارشية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن عن طريقة احتفال عيد الميلاد المجيد الذي سيتم الاحتفال بقداسه ليلة 6 يناير المقبل، ويتم الاحتفال به صباح 7 يناير 2021.

وكانت الإيبارشية أعلنت أنه في ضوء البيان الصادر عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن الاجراءات الجديدة التي اتخذت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وقرر فيها تعليق إقامة القداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية لمدة شهر اعتبارا من الإثنين الماضي، اجتمع الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة مع وكيلي المطرانية وشيوخ كهنة الإيبارشية ممثلي مناطق الإيبارشية لبحث القرارات اللازمة لمواجهة الجائحة في كنائس الجيزة وتم الاتفاق على أخذ القرارات التالية:

تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الكنسية ويستثنى من ذلك الحضانات التابعة للكنائس بشرط إذا حدث أي إصابة في أي من الحضانات تغلق هذه الحضانة حرصا على سلامة العاملات بها وأسر الأطفال.

وتقام القداسات بعدد محدود حسب سعة كل كنيسة بحد أقصى خمسون فردا في كل قداس على أن يكون هناك فرق توقيت بين القداسات اليومية ساعة على الأقل كوقت كافي لتعقيم الكنيسة وعدم تداخل المصلين مع بعض على أن يكون ذلك بحجز مسبق مع الكهنة، وقصر صلوات تسبحة 7و4 الكيهكية على الكهنة والشمامسة بحد أقصى 25 شماس شاملة العشية والتسبحة وذلك من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءا يوميا، وتقام صلوات الجنازات في فناء الكنيسة مع أخذ الاحترازات اللازمة وقاصرة على أسرة المتوفي وبدون مجاملة لأحد، وإيقاف صلوات الثالث والأربعين وقاعات العزاء".

كما شملت القرارات: "توزيع احتياجات الفقراء في منازلهم، ولا يجوز التناول في المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى وبأجراءات مشددة، وضرورة أن يقوم الكهنة بالتوعية العامة الاحترازية والسلوكيات داخل وخارج الكنيسة لأفراد الشعب وبأهمية هذه القرارات نظرا لخطورة الوضع الحالي ولكي يلتزم أفراد الشعب برضى وعن اقتناع وبدون تذمر".

كذلك تقرر عدم جواز انتقال الكاهن من منطقة كنيسته إلى كنيسة أخرى لتقديم أي خدمات إلا بعد حصوله على أذن كهنة الكنيسة، وأي كاهن لا يلتزم بهذه القرارات يعرض نفسه للمساءلة أمام المجلس الإكليريكي".

وشددت المطرانية في بيان لها، إن تلك القرارات سيتم العمل بها اعتبارا من غدا الخميس وحتى نهاية شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه القرارات مرحلة أولى سيتم تغييرها حسب ظروف المرحلة المقبلة.