رئيس "الأسقفية": اجتماع لبحث استعدادات عيد الميلاد في ظل كورونا

دعا الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إلى اجتماع للمجلس التنفيذي لإبروشية مصر وذلك لبحث استعدادات عيد الميلاد المجيد في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا

وقال حنا، في بيان له: "نجتمع السبت المقبل لبحث كيفية الاحتفال بليلة الكريسماس في كنائسنا المختلفة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الاجتماع يعقد في قاعة كبرى تراعي فيها الكنيسة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين".

وأوضح رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية أن الاجتماع يتضمن شرح توصيات ممثلي منظمة الصحة العالمية الذين حضروا اجتماعات رؤساء الأساقفة مع رئيس أساقفة كانتربري الأسابيع الماضية

وشدد حنا على أن الكنيسة الأسقفية حريصة على صحة وسلامة رعاياها وكذلك على مسئوليتها الاجتماعية تجاه قضية انتشار الوباء الذي تساهم في علاج أضراره من خلال مؤسساتها المختلفة الطبية والمجتمعية.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعلنت عن اتخاذ البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الإصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة، على أن تطبق تلك القرارات إعتبارا من غدا الاثنين ولمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.