"عروض القبة السماوية" تنطلق من جديد في متحف الطفل الجمعة

أعلنت جمعية مصر الجديدة عن إعادة تشغيل عروض القبة السماوية المتنقلة بمركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، بعد توقف عدة اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، لتقديم عروضها المختلفة حول علم الفلك والفضاء والبحار، إضافة إلى عروض تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية في إطار ترفيهي وإبداعي شيق.

وقال د. نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة الجمعيةإن إعادة التشغيل تم بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتطهير باستخدام المطهرات التى اوصت بها الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والتباعد بين الافراد.

وقال دكتور اسامة عبدالوارث مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع أن إعادة التشغيل يأتى من منطلق حرص متحف الطفل بتوفير الوسائل التعليمية الحديثة للأطفال والمساهمة في بناء قدراتهم بطرق عصرية تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك من خلال القبة السماوية وعروضها فى رحلة شيقة بدخول "القبة السماوية المتنقلة" ومشاهدة عرض ممتع لفيلم عن الفضاء نتعرف على القمر والكواكب والفضاء بصفة عامة ومدة عرض القبة السماوية 20 دقيقة.

وأشار عبدالوارث إلى أن القبة السماوية متاحة للصغار والكبار، ومواعيد العروض أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار شهر ديسمبر الجاري من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا، ومواعيد عروض الديناصورات الجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 عروض يومية على مدار شهر ديسمبر الجاري.

وفى سياق متصل، أعلنت دكتورة فاطمة مصطفى نائب مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، انطلاق عروض عالم الديناصورات والذي شهدت إقبالا مكثفا للأطفال من مختلف الفئات العمرية رغبة منهم في استكشاف عالم الديناصورات، ومعرفة تاريخ هذا العالم الذي كان يعيش فيه الديناصورات قبل 65 مليون عام قبل الميلاد.