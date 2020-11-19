انطلاق مهرجان "ليزر – رن" في متحف الطفل غدا الجمعة

أكد دكتور نبيل حلمى، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة، أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، يشهد في الساعة الواحدة من ظهر غد الجمعة، وعلى مدار 4 ساعات، فعاليات مهرجان يجمع بين رياضة الجرى والرماية تحت اسم "ليزر رن"، في تجربة فريدة ورياضة جديدة، لافتا إلى أنها تجربة ليست مألوفة أو من السهل ممارستها بأي مكان آخر لندرة الخبرات والأدوات.

حلمي: "ليزر رن" رياضة تساعد على تقوية حواس التركيز والتوافق العصبي البدني

وأضاف "حلمي" في تصريحات صحفية، أن "ليزر رن" تساعد على تقوية حواس التركيز والتوافق العصبي البدني وتنشط حواس جديدة بالمخ إلى جانب تنمية روح المنافسة وروح الفريق والتعاون لدى الأطفال.

وأوضح أن تنظيم المهرجان يأتى بالتعاون مع أكاديمية VIGRO الرياضية.

من جانبه قال دكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع أن مهرجان "ليزر رن"، يأتى من منطلق حرص المتحف على تقديم كل جديد ومتطور لأطفالنا لمواكبة العصر وإثقال مهارتهم الفنية والإبداعية والرياضية.

عبدالوراث: رياضة "الليزر – رن" تعتمد على استخدام طبنجات تطلق شعاع ليزرعلى أهداف إليكترونية ثابتة

واكد "عبدالوارث"، أن فكرة تلك الرياضة هي أن اللاعب يقوم بالجري ثم يتوقف عند محطة الرماية ليقوم بالرماية وهو على مجهود الجري ثم يجري مجدداً ثم الرماية، وهكذا يتم تكرار الرماية ومسافة الجري، ويتحدد التكرار والمسافة حسب الفئة العمرية.

وألمح مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إلى أن رياضة "الليزر – رن" تعتمد على استخدام طبنجات تطلق شعاع ليزرعلى أهداف إلكترونية ثابتة لذلك فهي آمنة تماماً لجميع المستخدمين وللجمهور، حتى ضوء الليزر آمن وهي تجمع بين رياضتي الرماية بالليزر والجري، وينظم لها بطولات عالمية وجمهورية ينظمها اتحاد الخماسي الحديث.

كما أكد، فيما يتعلق بمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا "كوفيد 19"، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمشاركين والجمهور المتواجد بالحديقة المتحفية، وأروقة المركز باستخدام المطهرات وإجبارية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.