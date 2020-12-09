برعاية وزير التعليم العالي .. تيودور بلهارس للأبحاث ينظم المؤتمر السنوي للمعهد 

برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث المؤتمر السنوى للمعهد TBRI 2020، تحت شعار "Research & Clinical Practice"، برئاسة الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة وفاء قنديل أنه يشارك في فعاليات المؤتمر المقام عبر الفيديو كونفرانس، لفيف من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين من ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات الطبية.

وأشار الدكتور طارق أبوشوشة نائب رئيس المعهد وسكرتير المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على البحث وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكي، لافتا إلى أن المؤتمر سيجذب انتباه مجموعة كبيرة من المهنيين الصحيين وعلماء الأحياء والكيمياء وعلماء البيئة وغيرهم.

وسوف تتناول محاضرات المؤتمر موضوعات عن الدراسات المختبرية والسريرية وشبه الميدانية والبيئية لاضطرابات الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية وبحوث الكلى وأحدث الأبحاث في مجالات النانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي وهندسة الأنسجة والطفيليات المستوطنة ومضاعفاتها وجائحة كورونا وتحديات الموجة الثانية.