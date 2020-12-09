مدبولي: مصر عازمة على مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدول أدركت خطورة الفساد على جهود التنمية، مثمنا جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات.

وأكد مدبولي، في كلمة خلال فعالية الرقابة الإدارية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الإرهاب، أنّ مصر انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد إيمانًا بضرورة مكافحة الفساد والتعاون الدولي في هذا الاتجاه، متابعًا "تنطلق مصر من إرادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد باعتبار عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030 والتي من شأنها دعم حقوق الإنسان".

ولفت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دولة دعم الدولة المدنية الديمقراطية من ذلك مكافحة الفساد.

كما لفت إلى محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الإدارية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي يتسم بالشفافية، متحدثًا عن إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 و2018، وقد نتج عن تنفيذها عدة ممارسات تعبر عن قناعة الدولة بالحد من الفساد.

وعددّ "مدبولي" الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين الأداء الحكومي، قائلًا إنَّ الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد وكذلك الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان غدًا تؤكّد أنَّ مصر عازمة على حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتوّج ذلك اليوم بتوقيع بورتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددًا على أنَّ كل مساس بالمال العام هو مساس بكل مواطن.