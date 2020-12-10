أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10-12-2020

يتابع كثير من المواطنين أسعار السلع الغذائية المختلفة في الأسواق المحلية لتحديد احتياجاتهم الشهرية، وفي هذا الصدد تستعرض "الوطن" أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلي اليوم، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 22 جنيهًا.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ10 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 3 و5 جنيهات.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر الخس

وصل سعر الحزمة من 3 إلى نحو 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر المانجو

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيها.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيها.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 5 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيها.

سعر البرتقال

بلغ متوسط سعر كيلو البرتقال 8 جنيهات.

سعر التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيها.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات

سعر البلح

تراوح سعر البلح من 8 إلى 25 جنيها للكيلو