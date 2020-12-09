نسرين أمين: محظوظة بالعمل مع محمود حميدة والشهرة لم تغيرني

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها تعتبر نفسها محظوظة لظهورها مع الفنان محمود حميدة، في عدد من الأعمال الدرامية، كما كانت تحلم بالعمل مع الفنان الراحل أحمد زكي: "الفنان محمود حميدة لطيف".

وأضافت نسرين، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومني عبدالغني، أنها لم تر أي تغيير طرأ عليها بعدما أصبحت أحد النجوم المشهورين، كما أنها لا تهتم بمواقع التواصل الاجتماعي ولكنها تراه أحد أهم الآليات الجديدة للتواصل.

وأوضحت أنها وخلال فترة الحظر الصحي الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، اهتمت بمشاهدة القنوات المختلفة والبرامج على "يوتيوب"، وأيضا دائما ما ترغب في لعب الرياضة وعلى رأسها المشي و"الجيم".

وأكدت أنه من المفترض على كافة الممثلين أن يكونوا مقتنعين ومتسامحين في الأعمال، ولكن ما يحدث هو العكس، كما أنها ترى نفسها شخصية طيبة ومتسامحة وهادئة ومقاتلة في الحياة وليس مع الناس: "أنا مش بحب أسلم للحزن، ودايما بحب أفكر لقدام لأن الماضي ده تضييع وقت، ولو في حاجة في الماضي هعديها ومش هفكر فيها".

وأشارت إلى أنها دائما ما تتابع أحدث خطوت الأزياء العالمية، وهو جزء من نسق حياتها ولا تستطيع إهمالها، كما أنها تحب ارتداء الأزياء ذات اللونين الأبيض والأسود.