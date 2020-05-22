ريهام حجاج تعترف بقتل نسرين أمين في الحلقة 28 من لما كنا صغيرين

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 28 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي بدأت في اكتشاف وحل لغز مقتل نهى "نسرين أمين"، باعتراف دنيا خلال التحقيق معها في قضية قتل والدها والتي كشفت كواليسها بأنها تمت في المرحلة الثانوية.

استغلت نهى معرفتها بأحداث الواقعة، في إجبار دنيا على دفع مصاريفها بالجامعة الأمريكية، مع الضغط عليها حتى تظل زوجة يحيى "محمود حجازي"، حتى تسنح لها الفرصة بالزواج من حسن"نبيل عيسى".

خططت دنيا لقتل نهى، إذ نفذت جريمتها بسكينة عليها بصمات حسن، والذي كان يرفض الزواج من نهى وقام بالفعل بضربها داخل شقتها.

واصلت النيابة التحقيق مع دنيا، والتي استكملت جريمتها، موضحة أنها ذهبت أول الليل لإقناعها بالكف عن تهديداتها لها، وقاما بحذف جميع الرسائل الصوتية التي سجلتها لها وعادت لمنزلها وكأن شيئا لم يكن.

مسلسل لما كنا صغيرين، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، وبطولة محمود حميدة، وريهام حجاج، خالد النبوي، كريم قاسم، نسرين أمين، محمود حجازي.