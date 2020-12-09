السيادة السوداني يشيد بالتطور في العلاقات مع مصر

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الدكتور صديق تاور، بالدور المصري تجاه السودان، وحرصها على إنجاح الفترة الانتقالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وامتدح تاور، خلال لقائه بقاعة الصداقة اليوم، السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، المستوى المتطورالذي تشهده علاقات البلدين والتنسيق المستمر بينهما في كافة المجالات.

وأوضح عيسى في تصريحات صحفية، أن لقائه بالدكتور تاور تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التنموية والتعليمية والإنسانية، إلى جانب إحكام التنسيق خاصة في مجال الملفات الإقليمية.

وأشار عيسى، إلى تطابق كامل في وجهات النظر حيال مجمل القضايا التي تناولها اللقاء، مؤكدا أهمية التكامل الأمني واستقرار البلدين، بوصفه استقرارا للمنطقة والإقليم.