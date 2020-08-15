خبير دبلوماسي: العلاقات المصرية السودانية لها ثوابت جغرافية وتاريخية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إنَّ العلاقات المصرية السودانية هي علاقات تقوم على ثوابت جغرافية وتاريخية ومصالح مشتركة فضلًا عن الأمن المتبادل، فالبلدين هما "شعب واحد".

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنَّ زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للسودان جاءت لدعم العلاقات بين البلدين وتباحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، موضحًا أنَّ مصر تعمل على تعزيز صورة السودان خارجيًا خاصة في الظروف الحالية، فمصر دور محوري لتحسين صورة السودان.

وأكّد أنَّ الزيارة تناولت سبل التعاون في النشاط التجاري والاستثمار والاقتصاد، كما تمّ تباحث أزمة السد الإثيوبي مع تأكيد ضرورة وجود اتفاق عادل ومتوازن لتحقيق مصالح الدول المشتركة على النهر دون الإضرار بالمصالح.