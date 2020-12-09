أبرز محطات حنان عشراوي قبل الاستقالة من "التحرير": نائبة ووزيرة وأعلى منصب سياسي

أعلنت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسة دائرة الثقافة والإعلام بالمنظمة، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مطالبة بإصلاحات وتداول للسلطة عن طريق الانتخابات.

وقالت عشراوي، في بيان توضيحي: "لقد قدمت استقالتي من اللجنة التنفيذية بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، حين التقيت بالرئيس محمود عباس"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضافت عشراوي: "خلال اللقاء جرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها باستقالة مكتوبة في 26 من الشهر ذاته، بعد التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس".

وترصد "الوطن"، أهم المعلومات عن حنان عشراوي، وفقا لما ذكرته موقع منظمة التحرير الفلسطينية -دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة:

- من مواليد عام 1946 في نابلس.

- حاصلة على شهادة البكالوريوس والماجستير في الأدب الإنجليزي من الجامعة الأمريكية في بيروت، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي: الأدب المقارن والعصور الوسطى من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة. وحازت على العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من الجامعات المختلفة في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والعالم العربي.

- شاركت باعتبارها عضواً في لجنة القيادة- اللجنة التوجيهية والتنفيذية للوفد الفلسطيني لعملية السلام.

- كانت المتحدثة الرسمية باسم الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات مدريد ما بين 1991-1993.

- انضمت عشراوي منذ عام 1996، للمجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، وأعيد انتخابها لدورة أخرى عن قائمة "الطريق الثالث" في العام 2006.

- انتخبت لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني مرتين، وتولت العديد من المناصب الوزارية، وانتخبت لعضوية اللجنة التنفيذية في عام 2018.

- شغلت عشراوي عضوية المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

- انضمت إلى جامعة بيرزيت في نهاية عام 1973، حيث شغلت منصب رئيسة دائرة اللغة الإنجليزية وآدابها، وبعدها تسلمت عمادة كلية الآداب، وأسست لجنة الدفاع عن المعتقلين في الجامعة، وهي الآن، عضوا في مجلس أمناء الجامعة.

-عُينت عشراوي في عام 1996، وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.

- جرى انتخاب عشراوي، كأول إمرأة في تاريخ فلسطين، في أعلى منصب سياسي "عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" في عام 2009، وحتى الآن.

- أسهمت عشراوي بشكل فاعل في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خلال تأسيسها للعديد من المؤسسات الوطنية المدنية منها: "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح" " في عام 1998، وهي تشغل حتى الآن، رئاسة مجلس إدارتها.

- أسست عشراوي مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان" في عام 2000، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح، باعتبارها حركة مجتمع مدني تسعى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني.

-أسست عشراوي "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، في عام 1994، لمتابعة وضمان توافر متطلبات حماية حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية.

- شغلت عضوية العديد من مجالس الأمناء، والمجالس الإدارية والاستشارية للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة منها: البنك الدولي-الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومشروع الشرق الأوسط في واشنطن، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات-السويد، ومؤسسة "ما بعد النزاع" -الولايات المتحدة، ومركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، والمؤسسة الفلسطينية للسياسات العامة، ومؤسسة الأراضي المقدسة المسيحية المسكونية، ومؤسسة تطوير بيت لحم، وغيرها.

- نالت عشراوي العديد من الجوائز والأوسمة العالمية والعربية منها: وسام جوقة الشرف الفرنسية برتبة ضابط في عام 2016، جائزة "المهاتما غاندي الدولية للسلام والمصالحة" في عام 2005، وجائزة مؤسسة "سدني الاسترالية للسلام" في عام 2003، وجائزة مؤسسة "أولاف بالمه الدولية" في عام 2002، وجائزة النساء الدوليات للأمل "الخبز والورود" من بين 12 امرأة مميزة لعام 1999، وجائزة "المدافع عن الديمقراطية" من مؤسسة البرلمانيين للنشاط العالمي في عام 1999، وجائزة "أفضل 50 إمرأة مميزة" في عام 1999، و"جائزة جاين أدامز للقيادات النسوية الدولية" لعام 1996، وجائزة "مؤسسة بييرل س. باك للنساء" عام 1996، وجائزة "بيو مانزو الذهبية للسلام" في عام 1994، وجائزة "ماريسا بيليساريو الدولية للسلام" في عام 1992.

- عشراوي لديها العديد من المؤلفات في السياسية والشعر والأدب الفلسطيني منها كتاب "هذا الجانب من السلام"، الذي صدر في عام 1995، "سيمون وشوستر – نيويورك" والذي حصل على اعتراف وتوزيع عالمي.

- وهي متزوجة من إميل عشراوي، وأم لابنتين "أمل وزينة".