عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل بحق شعبنا

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إنه إذا كان المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته يحترم صلاحياته والتزاماته وقوانينه وتشريعاته، فيتوجب عليه أن يتدخل لردع إسرائيل ووضع حد لجرائمها المتواصلة ومحاسبتها ومساءلتها وفرض عقوبات عليها.

وأدانت عشراوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، ممارسات إسرائيل الإجرامية وانتهاكاتها المتعمدة في القدس المحتلة، بما في ذلك الاعتقالات، وهدم المنازل والمنشآت، ومواصلة الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وانتهاج سياسة القتل والتهديد والسرقة والإرهاب المنظم ضد شعبنا.وأشارت في هذا الصدد، إلى اعتقال محافظ القدس عدنان غيث بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان، واستهداف دولة الاحتلال الممنهج للقيادات المقدسية والمؤسسات الوطنية بهدف الترهيب، لافتة إلى أن غيث تم اعتقاله أكثر من 17 مرة منذ توليه منصب محافظ القدس، إضافة إلى الاعتقال المتكرر لوزير القدس فادي الهدمي، ولشباب القدس، ونسائها، وأطفالها، وللعديد من فعالياتها وقياداتها الوطنية والدينية وللنشطاء والمتطوعين والمصلين.

وقالت إن العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة خطير ومتصاعد، فإسرائيل تواصل سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة الأرض والموارد والمقدرات في بلدات وقرى القدس، بما فيها العيسوية وسلوان وجبل المكبر والشيخ جراح وغيرها، إضافة لهدم المنازل بحجج واهية وآخرها إجبارها المواطن المقدسي محمد أبو تركي ونجله عصام على الشروع بهدم منزليهما ذاتيا، في خلة عبد بجبل المكبر، وحرمان شعبنا من حقوقه المكفولة دوليا بما فيها حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.